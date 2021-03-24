В Липецке полиция нагрянула в шумный ночной клуб на вечеринку пьяных подростков

Полиция увела пьяных подростков с вечеринки Фото: Кадр видео

В Липецке сотрудники полиции удачно «заглянули» на вечеринку в ночной клуб на улице Ворошилова. На шумное заведение пожаловались жильцы близлежащих домов, которым не давали покоя отдыхающие. В баре громко играла музыка даже после 23.00, а еще очевидцы сообщили, что там нередко можно увидеть подростков.

На адрес с ночной проверкой выехала группа сотрудников, включая отдел по делам несовершеннолетних и участкового отдела полиции №8. Стражи нагрянули в ночь с 20 на 21 марта. В помещении сразу нашли семерых несовершеннолетних, причем пьяных.

Подростков сгребли в кучу и доставили в отдел, и сообщили «радостную» новость родителям. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в отношении подростков составили протоколы по двум административным статьям: потребление алкоголя в общественных местах и появление в общественных местах в нетрезвом виде – статьи 20.20 и 20.21 КоАП.

Полиция напоминает родителям, что согласно Постановлению городской администрации, в алкогольных барах запрещено находиться лицам младше 18 лет. Материалы по задержанным подросткам передали в административную комиссию, где должны принять решение в отношении родителей, которые не уследили за детьми, и владельце заведения за подростков и шум.