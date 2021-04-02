Александр Афанасьев пополнил книжный фонд сельской библиотеки

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Более 30 новых книг различных авторов из школьной программы передал в рамках «Недели детской книги» в библиотеку села Панино Добровского района первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», спикер горсовета Александр Афанасьев.

- Все самое интересное и загадочное в мире детей – это из детских книжек. И даже наше сегодняшнее восприятие всего вокруг, наши знания, принципы – это тоже из любимых книг. Они всесторонне влияют на ребенка. И в этом смысле у библиотек – ответственная миссия. Здесь никогда не должны заканчиваться книги. Но небольшие сельские библиотеки не всегда могут сами пополнить книжный фонд. Я решил поддержать эту библиотеку, и передаю сегодня школьную классику, именно эти книги просили библиотекари. Тем более такой хороший повод – Неделя детской книги, - поделился Александр Афанасьев.

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По словам заведующей библиотекой Елены Лыткиной, последний раз книжный фонд пополнялся три года назад. Сейчас здесь 11000 книг, включая детскую и юношескую литературу. Детские книги занимают всего четыре стеллажа.

- У нас рядом школа, поэтому дети часто заходят в библиотеку, проблем с читателями у нас нет. Но очень много старых книг, пару тысяч уже надо бы списать, но из-за того, что очень редко фонд обновляется, бережем все, что есть! – рассказала заведующая сельской библиотекой Елена Лыткина.

За новыми книгами тут же выстроилась очередь из юных читателей. 10-летний Егор Унуковский забронировал Джека Лондона. Мальчик – постоянный посетитель библиотеки. Говорит, что из литературы он черпает вдохновение для своей книги. Уже несколько месяцев Егор пишет рассказ о музыканте.

Александр Афанасьев пообещал помочь издать произведение юного автора и предложил один экземпляр с автографом обязательно подарить сельской библиотеке.

Фото: пресс-служба Липецкого горсовета.