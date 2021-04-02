Работающих пенсионеров Липецкой области отправили на больничный до 18 апреля

Работающим липчанам старше 65 лет вновь продлили больничный из-за коронавируса. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля при осложнении эпидемиологической обстановки работодателям следует перевести пенсионеров на удаленную работу. Но власти решили вновь открыть для липчан электронные листки нетрудоспособности. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на больничном жители региона будут находиться с 5 по 18 апреля. Этот период оплатят в течение 7 дней с момента поступления сведений от работодателей. Самим липчанам подавать документы не нужно.

Больничный открывают, если сотрудник не находится в отпуске или на удаленной работе. Также этот человек должен соблюдать режим самоизоляции.