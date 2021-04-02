Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 апреля 2021 11:47

Работающих пенсионеров Липецкой области отправили на больничный до 18 апреля

Из-за коронавируса в регионе продлили электронные листки нетрудоспособности
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий

Работающим липчанам старше 65 лет вновь продлили больничный из-за коронавируса. Напомним, ранее сообщалось, что с 1 апреля при осложнении эпидемиологической обстановки работодателям следует перевести пенсионеров на удаленную работу. Но власти решили вновь открыть для липчан электронные листки нетрудоспособности. Соответствующее постановление подписал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на больничном жители региона будут находиться с 5 по 18 апреля. Этот период оплатят в течение 7 дней с момента поступления сведений от работодателей. Самим липчанам подавать документы не нужно.

Больничный открывают, если сотрудник не находится в отпуске или на удаленной работе. Также этот человек должен соблюдать режим самоизоляции.

Коронавирус в Липецкой области