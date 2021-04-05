В Липецкой области за неделю госпитализировали 24 человек с ОРВИ

В Липецкой области 4 847 жителя заболели ОРВИ за неделю Фото: Юлия КЛЮЕВА

За неделю с 29 марта по 4 апреля у 4 847 жителей Липецкой области выявили ОРВИ. По данным регионального Роспотребнадзора, это на 22% ниже расчетного эпидемического порога. Заболевших на 10% меньше, чем на предыдущей недели. Случаев гриппа не зарегистрировано. С острой респираторной инфекцией госпитализировали 24 человек.

Из всех зараженных 60% - дети. Напомним, что в областном центре 4 класса в 3 школах закрыли на карантин. Всего на дистанционное обучение перевели 116 детей. Болеют 1 963 школьника.

В Липецке ОРВИ зафиксировали у 3 097 человек. Это на 21% ниже эпидпорога и на 13% меньше значений предыдущей недели. Респираторные вирусы обнаружили ы 12,8% проб. В структуре преобладают бокавирусы - 45% от всех положительных проб. Липчане часто подхватывают аденовирусы и сезонные коронавирусы - по 18%, парагрипп и метапневмовирусы - по 9, риновирусы - 3%.