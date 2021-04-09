В Липецке помыли 70 остановочных павильонов

В Липецке приступили к влажной уборке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке приступили к влажной уборке. В областном центре начали мыть остановочные павильоны. По информации пресс-службы мэрии, их не просто обливают водой. Каждый элемент промывают вручную.

Уборку проводят 2 бригады. Специалисты успели привести в порядок 70 павильонов - на улицах Гагарина, Московская, Ленина, Космонавтов, Фрунзе и других. Сложнее всего бороться с расклеенными объявлениями и надписями. На их удаление уходит много времени и сил.

В эту пятницу, 9 апреля, начинаются еще одни весенне-летние работы. На улицах Зегеля и Плеханова покрасят дорожное ограждение. Затем специалисты примутся за ограждения на улицах Терешковой и Гагарина, а также в других районах областного центра.