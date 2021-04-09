В субботу в 7 домах Липецка отключат холодную воду

В субботу, 10 апреля, в некоторых районах Липецка отключат холодную воду. С 10 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по улице Космонавтов, 9/1, 11а, 7/4, 7/3, 11б. Там заменят запорную арматуру диаметром 100 мм.

На этот же период времени без воды окажутся жильцы домов №40 и №42 по улице Ленина. Специалисты будут устранять утечку на водопроводе. По данным пресс-службы АО "ЛГЭК", воду подвезут по заявкам жителей. Кстати, после подачи вода может быть мутной.

Напомним, что в эту пятницу, 9 апреля, коммунальная авария произошла у дома №14 по улице Нововесовая. Воду отключили жителям улицы Нововесовая, 14, 16, 16а, 17а, 17б, 24а, 26, 31, 31а, 37, 37а, 39. Водоснабжение обещают восстановить к 8 часам вечера. Воду можно набрать у дома №14. Дополнительная информация по телефонам - 175 и 236-175.