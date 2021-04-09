Игорь Артамонов: Нам есть что предложить инвестору

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Липецкая область вновь на первом месте рейтинга инвестиционной активности регионов РФ, опубликованном в издании «Инвест-Форсайт».

В марте в дайджест вошли 11 публикаций из региона, причём одна из них была отмечена как «Лучшая инвестновость дня». Каждый регион набирал баллы, исходя из количества публикаций на инвестиционную тему и масштаба инвестиционного события. Оценивались инвестиционные новости по шкале от 0 до 10 баллов. Липецкая область набрала в общей сложности 95 баллов. На втором месте Тульская область с 93 баллами, на третьем – Пермский край, набравший 71 балл.

Областная власть проводит активную инвестиционную политику. Как следствие – в регионе постоянно запускаются новые проекты в сферах промышленности, АПК, торговли и туризма. Именно инвестиционные направления специалисты «Инвест-Форсайта» отмечают в числе самых развитых в Липецкой области.

«Действующая в области четырехуровневая система привлечения инвестиций стала одной из самых эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору – особая экономическая зона «Липецк», региональные экономические зоны, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

По итогам 2020 года объём инвестиций в основной капитал области составил 167 млрд рублей, или 100,7% к уровню прошлого года. Наибольшее количество инвестиций приходится на металлургию, сельское хозяйство, пищевую промышленность.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.