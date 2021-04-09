Власти решат в понедельник, когда в Липецке отключат тепло

На следующей неделе станет известно, когда в Липецке отключат отопление. В понедельник, 12 апреля, в администрации города решат, когда завершится отопительный сезон.

По прогнозам синоптиков, в эти выходные по ночам ещё будет морозно. Но с 13 апреля в областном центре резко потеплеет. Днём ожидается до 17-20 градусов выше ноля. Правда, весеннее тепло может смениться резким похолоданием. Поэтому в городском департаменте ЖКХ продолжат следить за погодой.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон в Липецке завершился 29 апреля. Тепло в дома горожан начали подавать 19 октября.