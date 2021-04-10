В Липецке мужчина с ножом ограбил бар

В Липецке полицейские поймали злодея, ограбившего бар Фото: принтскрин видео.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на сотрудника бара. 5 апреля около 23.00 неизвестный зашел в одно из заведений Октябрьского района. Молодой человек держал в руке орудие похожее на нож.

За стойкой никого не было. Мужчина перелез через барьер и прошел в служебное помещение, где была женщина-кассир. Злодей, угрожая ножом, потребовал отдать все деньги из кассы. Испуганная сотрудница сделала все, что он сказал и отдала выручку в 10 тыс. рублей. Получив сумму, подозреваемый скрылся, а продавец вызвала полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, оперативники задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за аналогичные деяния 32-летний липчанин. Похищенные деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ "Разбой". Максимальное наказание по статье - до 10 лет лишения свободы.