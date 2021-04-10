В Липецке начали ремонтировать дорогу на площади Победы

В Липецке стартовал ремонт на площади Победы Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке стартовал ремонт на площади Победы. В эту субботу, 10 апреля, подрядчик зашел на объект. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в прошлом году эксперты провели диагностику дорожного полотна. Результаты показали, что проезжая часть нуждается в ремонте.

Специалисты начали работы с демонтажа старого бортового камня. Им нужно заменить около 950 погонных метров. Рабочие срежут почти 8 тыс. кв.м. покрытия, а затем уложат верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Приведут в порядок дождеприемные колодцы и канализационные люки.

Работы планируют завершить к осени. Напомним, ремонт проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". На обновление площади Победы выделили 15 млн рублей.