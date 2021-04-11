На следующей неделе в Липецке назовут дату отключения отопления

С 13 апреля температура воздуха в Липецке днем будет составлять порядка +17-20 градусов. Такой прогноз дают синоптики. Поэтому в администрации города уже в понедельник рассмотрят вопрос о дате завершения отопительного сезона.

- Долгожданное тепло еще может смениться резким похолоданием и тогда дома вновь придется подключать к системе теплоснабжения. Чтобы избежать этого мы продолжим следить за погодой, - отметили в городском департаменте ЖКХ.

Однако, согласна прогнозам, похолодания не ожидается. Тепло в дома липчан в этом сезоне начали подавать 19 октября. Отопительный сезон 2020-го завершился 29 апреля.