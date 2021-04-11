Пять с половиной тысяч липчан приняли участие в весенней уборке

Фото: администрация Липецка.

Массовые субботник прошли в Липецке 10 апреля. Наводить порядок более чем на 150 пространствах вышли почти пять с половиной тысяч человек. Горожане убирали в своих дворах и на прилегающих к предприятиям зонах, в общественных пространствах и на территориях образовательных, спортивных и культурных учреждений. За несколько часов работы липчане собрали более 1200 кубометров мусора.

Одним из самых массовых субботников стала уборка в Гагаринском сквере. Здесь собрались около 150 человек – сотрудники муниципальных учреждений и неравнодушные местные жители. Всем участникам раздали инвентарь для работ. Люди собирали мусор и сгребали прошлогоднюю сухую листву.