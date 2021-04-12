В ДТП с фурой под Липецком погиб водитель «Газели»

ДТП с мопедом в Добринском районе Фото: Лия МУРАДЬЯН

Серьезное ДТП случилось минувшим вечером, 11 апреля, на трассе «Дон» в Липецкой области. Там около 20.00 не справился с управлением 64-летний мужчина за рулем грузовика МАН. Фура въехала в стоящую на дороге «Газель» и сбила находившегося рядом водителя. Как сообщили в пресс0службе областного УГИБДД, водитель «Газели» погиб на месте. Предварительная причина аварии – не соответствие скорости условиям на дороге.

Всего за трое суток, с 9 по 11 апреля, на дорогах Липецкой области в 9 ДТП пострадали 12 человек и двое погибли. Так 10 апреля в селе Талицкий Чамлык Добринского района около 17.00 столкнулись мопед и «Лада Гранта». В аварии пострадал 36-летний водитель мопеда, его увезли в больницу. По предварительным данным, причиной стало неверное расположение транспорта на проезжей части.