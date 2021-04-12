Во вторник в домах Липецка отключат отопление

Во вторник, 13 апреля, в Липецке завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписала мэр города Евгения Уваркина.

Согласно данным регионального Росгидрометцентра, в областной центр пришло устойчивое потепление. Во вторник столбик термометра поднимется до +21 градуса в Липецке. Среднесуточная температура уже превысила 8 градусов выше ноля.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, 13 апреля от систем отопления отключат всех липчан. Тепло оставят только в учреждениях образования и здравоохранения. Там отопление будут отключать по заявкам руководителей.

Напомним, что в 2020 году отопительный сезон в городе закончился чуть позже - 29 апреля. Батареи липчан вновь стали горячими 19 октября.