В День космонавтики в Липецке возложили цветы к памятнику Юрию Гагарину

День космонавтики в Липецке Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот понедельник, 12 апреля, в Липецке состоялась торжественная церемония в честь 60-летия со Дня первого полета человека в космос. Мероприятие прошло в Гагаринском сквере. В нем участвовали сотрудники администрации, Липецкого авиацентра, депутаты, руководители общественных организаций и дети.

Собравшиеся возложили к памятнику Юрия Гагарина цветы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за коронавирусных ограничений на встрече присутствовало не так много человек.

Напомним, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом корабле "Восток-1" впервые в мире облетел земной шар. Ракету-носитель с кораблем запустили с космодрома Байконур, расположенного в Кызыл-Ординской области Казахстана. Полет вокруг Земли длился 108 минут. Затем Юрий Гагарин успешно приземлился в Саратовской области.

Кстати, День космонавтики отмечают не только в России. 7 апреля 2011 года на заседании генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию, которая провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос.