В Липецке будут судить внука за жестокое убийство бабушки из-за жилплощади

В Липецке расследовали дело о зверском убийстве пожилого человека, которое произошло осенью прошлого года. Все случилось 30 ноября в квартире на площади Мира, где проживала 78-летняя пенсионерка. Пенсионерку вечером навестил внук, который имел виды на квартиру бабушки. Но пожилая женщина отказала великовозрастному родственнику в проживании. Разговор перерос в ссору и бабушка ударила внука кружкой по голове. В ответ родственник принялся избивать старушку.

Бил долго и жестоко – эксперты насчитали 180 следов от ударов руками и ногами по голове и другим частям тела. Причина смерти – сочетанная травма тела и повреждение внутренних органов. Когда бабушка перестала подавать признаки жизни, мужчина укрыл ее пледом и ушел. Труп обнаружил на следующий день другой внук, который жил с бабушкой.

Дело возбудили по 105 статье УК – убийство. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, обвиняемый признался частично, но следствие опровергло его доводы. Дело передают в суд. Мужчине грозит до 15 лет.