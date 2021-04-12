С начала года в Липецке и области 95 человек отравились алкоголем

За 1 квартал 2021 года в Липецкой области проверили 58 предприятий, где производят алкоголь. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, специалисты взяли 232 пробы спиртного. Их проверили на соответствие требованиям. Результат исследования порадовал - все пробы соответствовали установленным нормам.

Кстати, за этот же промежуток времени в области 95 человек отравились алкоголем. Показатель остался на уровне аналогичного периода 2020 года. Из отравившихся 90 человек - взрослые, 5 - подростки. Чаще всего от спиртного страдали мужчины - 91,6% от всех случаев. Травились же, в большей мере, этиловым спиртом - 88,4%. На долу метанола приходится 8,4%. Еще 1% - отравления суррогатами алкоголя, неуточненным спиртом, сивушными маслами.

Также в 1 квартале этого года проверили организации, торгующие стеклоомывающей жидкостью. Специалисты взяли образец смеси для исследования - он не соответствовал нормам. Так, арестовали 650 л незамерзайки.