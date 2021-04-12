В Липецке и области клещи покусали 7 человек

Сезон клещей в Липецкой области открыт. Первый покус зарегистрирован еще в конце марта - 28 числа. Годом ранее клещи активизировались намного раньше - 27 февраля.

По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, по состоянию на 8 апреля клещи напали на 7 липчан. Столько обратились за помощью в медицинские организации. Среди пострадавших 2 детей. Покусы зарегистрированы в Липецке, Ельце, а также в Добровском, Задонском и Хлевенском районах.

В 57,1% случаев липчане обнаружили на себе клещей, будучи во дворе своих домов и на приусадебных участках. В 42,9% случаев клещей подцепили на природе.

В Липецке клещей на зараженность возбудителем исследуют в 3 лабораториях. В ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" по улице Гагарина, 60А, телефон 308-672, в ГУЗ "Липецкая областная клиническая инфекционная больница" по улице Космонавтов, 37А, телефон 334-357, 334-387, а также в ГУЗ "Липецкий областной кожно-венерологический диспансер" по улице Марины Расковой, 18, телефон 250-981.