Во вторник 7 улиц Липецка останутся без света, еще 10 - без воды

В Липецке отключат воду, свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник, 13 апреля, в некоторых районах Липецка отключат электроэнергию и холодную воду. С 9 утра до 4 часов вечера свет погаснет на Сырском Руднике по улицам Базарная. Исполкомовская, Ударников.

С 2 до 4 часов вечера света не будет по улицам Космонавтов, 41/1-2, 39/5; Филипченко, 1, 2, 5, 5/2-3, 9/1-2, 11, 11/3, 7/2, 7, 9/3, 15; Звездная, 3/4, 7, 8, 8/2. С часа до 5 часов вечера свет отключат в поселке Дачный по улице Центральная, 1-5, 5а, 8-16.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улицы Интернациональная, 12а и бульвара Шубина, 13а. На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе по улицам Полярная, Сенная, переулок Рядовой, Смоленская, Садовая, Зоологическая

С 10 утра до 5 часов вечера воду отключат в домах №7/3 и 7/4 по улице Космонавтов. А с 2 до 4 часов вечера вода пропадет у жителей верхних этажей по улице Филипченко, 1, 3, 7/2-4, 11/3. Более подробную информацию об отключениях можно получить в АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.