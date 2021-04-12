В Липецке ищут подрядчика, который отремонтирует 9 дорог. Торги уже объявили. Начальная цена аукциона - 60 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе мэрии, деньги выделили из областного бюджета.

Победителю нужно будет привести в порядок дороги по улицам Карла Маркса, Вермишева, 9 микрорайон, Катукова, Московская, площадь Революции, Зои Космодемьянской, Петровский мост и подход к нему со стороны Нижнего парка, а также кольцо на пересечении улиц Стаханова и Белана.

Это те участки дорог, которые остро нуждаются в ремонте. Там проведут ремонт "большими картами", то есть срежут полотно и уложат новый асфальтобетон. Также подрядчик выровняет люки смотровых и дождеприемных колодцев.