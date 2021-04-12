Сотрудница сотовой компании под Липецком продавала детализацию звонков абонентов

В Липецкой области расследуют дело о нарушении тайны телефонных переговоров. После следствием 19-летняя сотрудница сотовой компании, само преступление произошло еще в 2019 году. По версии следствия, девушка скопировала с электронной базы данные о детализации звонков абонента из Саратова и передала своему знакомому.

Как сообщает пресс-служба областного СКР, тайные сведения девушка разгласила не просто так, а за вознаграждение. Абонент, чья личная информация оказалась в чужих руках, ни о чем не знал. Преступление выявили при взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ. Дело возбудили по двум статьям 138 и 272 УК – тайна переговоров и неправомерный доступ к охраняемой законом информации. Барышня во всем созналась и раскаялась, ей грозит до 5 лет лишения свободы.