Во вторник в Липецке солнечно и до +21 градуса

В Липецк пришла весна Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке резко потеплело. В ночь на вторник, 13 апреля, ожидается около 8 градусов тепла. Днем же столбик термометра поднимется до отметки +21 градус. Синоптики обещают солнечный день с юго-восточным ветром 8-10 м/с. Атмосферное давление будет медленно падать и составит 755 мм рт.ст.

В среду, 14 апреля, липчане вновь ощутят всю прелесть весны. В темное время суток 6 градусов выше ноля. А днем воздух прогреется до +19 градусов Ветер юго-восточный 7-10 м/с. Атмосферное давление еще немного упадет и составит 751 мм рт.ст.

Долгота дня составляет 13 часов 53 минуты. Солнце поднимается над горизонтом в 5.25. Заход в областном центре в 19.18.