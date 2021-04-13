Липчанин отдал карту собутыльнику, чтобы купить алкоголь, а тот украл 127000 рублей

Под Липецком мужчина похитил с банковской карты знакомого 127 тыс. рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе в отдел полиции Ельца Липецкой области обратился 39-летний мужчина. Местный житель сообщил, что с его банковской карты похитили крупную сумму денег.

Полицейские установили, что в день преступления потерпевший распивал алкоголь в компании знакомых. Когда спиртное закончилось, заявитель предложил кому-нибудь сходить в магазин. Он сказал, что даст свою карту и сообщит пин-код.

Купить новую порцию алкоголя вызвался 41-летний ельчанин. Он взял карту и пошел в магазин, однако, к знакомым больше не вернулся. А со счета щедрого собутыльника пропали 127 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п."г" ч.3 ст.158 Ук РФ "Кража с банковского счета". Подозреваемого содержали. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, он полностью признался в содеянном и отдал часть денег - 33 100 рублей. Остальную сумму он уже потратил.