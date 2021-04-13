За неделю в Липецке и области госпитализировали 22 человек с ОРВИ

В Липецке 2 957 человек заболели ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошлой неделе с 5 по 11 апреля в Липецкой области выявили 4 794 случая ОРВИ. Это на 19% меньше эпидемического порога и соответствует уровню прошлой недели. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, из всех заболевших 57% - дети. С респираторной инфекцией госпитализировали 22 человека. Случаев гриппа не зарегистрировано.

В Липецке заболели 2 957 местных жителей. Показатель ниже эпидпорога и уровня прошлой недели на 24% и 5% соответственно. Чаще всего липчане заражаются негриппозными респираторными вирусами. Специалисты обнаружили их в 7,1% исследованных проб. В структуре преобладают риновирусы - 31%, бокавирусы и аденовирусы - по 25%, сезонные коронавирусы - 13%, метапневмовирусы - 6%.

Напомним, что на этой неделе на карантин закрыли 2 класса из 2 школ областного центра. На дистанционное обучение перевели 42 детей. Подробности здесь.