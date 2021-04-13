К концу года в микрорайоне "Елецкий" в Липецке появится новая дорога

В микрорайоне "Елецкий" появится еще одна дорога. Она свяжет Елецкое шоссе и кольцевую развязку, расположенную в глубине района. По данным пресс-службы мэрии, городское управления строительство уже запустило торги на поиск подрядчика. На работы из казны Липецка выделили 95,5 млн рублей.

Компания, которая выиграет аукцион, оборудует участок площадью 6 200 кв.м. Здесь обустроят основание, выполнят подстилающие слои из песка и щебня. Затем специалисты уложат выравнивающий слой, геосетку и асфальт. Там же появятся пешеходные зоны, парковочные карманы. Подрядчик смонтирует сети наружного освещения, ливневую канализацию, установит дорожное ограждение.

Предполагается, что работы стартуют в мае, а завершатся в конце 2021 года.