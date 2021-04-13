В субботу в Липецке заработают садоводческие маршруты

В эту субботу, 17 апреле, на дороги Липецка выдут садоводческие автобусы. регулярные рейсы организуют по 13 сезонным маршрутам. В будни на линию будет выходить 18 единиц транспорта, а в выходные - 20. Напомним, проезд в автобусах бесплатный.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, дачники смогут добраться до своих участков по следующим маршрутам: №14 "Технический университет - сады "Тепличное", №15 "Тех. университет - улица Яблоневая", №16 "10 микрорайон - сады "Мичурина", №23 "Быханов сад - сады "НЛМК", №41 "поселок Матырский - сады "Дачный 3, 4, 5", №42 "площадь Мира - сады "Металлург 3", №43 "Автостанция "Сокол" - сады "Металлург 4", "Цементник", №48 "Центральный рынок - сады "Рудоуправления", №60 "площадь Мира - сады "Дачный 3, 4, 5", №63 "Кольцо трубного завода - сады "Строитель – 3", №64 "Автостанция "Сокол" - сады "Плеханово" и сады "Ромашка", №68 "Автовокзал - сады "Горняк", №77 "Тех. университет - сады "Светлана".

Более подробную информацию можно получить в диспетчерской по телефону 31-00-82.