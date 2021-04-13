Липчан предупреждают о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду

В Липецке поднимется ветер и снова похолодает Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке ожидается резкое ухудшение погоды. По данным регионального Гидрометцентра, днем 13 прогнозируют усиление юго-восточного ветра. Как сообщает городское управление по делам ГО и ЧС, порывы ветра могут достигать 12-15 метров секунду.

В целом прогноз погоды на неделю в Липецке неспокойный, почти летняя температура продержится недолго. В среду 14 апреля начнется небольшой дождь, который затянется на несколько дней. Температура воздуха немного снизиться – до +18°С днем и 8 градусов тепла – ночью. К концу недели ожидается гроза и снова сильные порывы ветра.

А со следующей недели, 19 апреля, снова начнет холодать. Температура может упасть до +1 градуса, возможно еще выпадет мокрый снег.