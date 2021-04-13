В Липецке будут судить подростка за многочисленные кражи

В Липецке расследовали дело о серии краж, в которых обвиняется 17-летний парень. По данным следствия, «по кривой дорожке» подросток пошел летом прошлого года, когда украл телефон у спавшего на лавочке незнакомца. Все произошло 20 августа на улице Филипченко.

На чужом телефоне парень нашел мобильный банк и перевел на свой счет деньги владельца телефона. Общий материальный ущерб оценили в 12 000 рублей. На этом подросток не остановился и принялся и дважды обворовал магазин, откуда вынес продукты на 2 000 рублей. Причем на тот момент на нем уже была административная статья за другие мелкие кражи.

Возбудили сразу два уголовных дела – кража с банковского счета и повторное мелкое хищение. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, фигурант во всем признался и раскаялся в содеянном. Дело передают в суд.