Липчанин сжег автомобиль знакомого за долги жены

Поджигателю грозит до 5 лет Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке расследовали криминальный автопожар, который произошел в 21 января на улице Светлова. В ту ночь на парковке во дворе у дома сгорел автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа полиции. Огонь уничтожил сало и переднюю часть автомобиля. Эксперты определили, что причиной пожара стал поджог.

Вскоре нашли и поджигателя. По данным полиции, им оказался 28-летний знакомый потерпевшей. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 167 УК – умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Ущерб оценили в 550 000 рублей.

Поджигатель во всем сознался и на допросе рассказал, что супруга знакомого заняла у него денег и долго не отдавала. Мужчина не раз просил вернуть деньги, но получал отказ. Тогда он решил сжечь машину мужа должницы, чтобы отомстить. Ночью он пришел к дому супругов, нашел их машину, облил капот бензином и поджег. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, дело передали в суд, обвиняемому грозит до 5 лет.