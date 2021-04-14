Под Липецком осудили водителя перевернувшегося автобуса Москва – Тбилиси

В Липецке осудили водителя автобуса Москва - Тбилиси Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В Липецкой области вынесли приговор водителю международного автобуса Москва – Тбилиси, который перевернулся на трассе М-4 «Дон» в Становлянском районе. Трагическое ДТП случилось вечером 26 декабря 2019 года. «Мерседес» вылетел с дороги в кювет и опрокинулся на бок. В салоне находились 19 человек, все граждане Грузии. 8 из них пострадали, двое погибли.

В качестве причин аварии рассматривались несколько версий, включая скользкую дорогу и изношенные шины. Версию со скользкой дорогой позже опровергли. 60-летнему водителю вменили часть 5 статьи 264 УК – нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, свою вину он признал лишь частично. Однако суд признал его виновным. Становлянский районный суд приговорил иностранца к 4.5 годам колонии поселения. Также лишили прав управления транспортом на 3 года. Приговор еще не вступил в силу.