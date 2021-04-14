В мае в Нижнем парке Липецка откроется веревочный городок

В Липецке появится веревочный городок Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Нижнем парке Липецка скоро появится веревочный городок. Он находится рядом с аллеей, ведущей к памятнику Народовольцам. Уже стартовал 2 этап строительства. Работы проводит инвестор.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты начали монтировать различные "этапы" между платформами - остановками на пути испытаний. На участке площадью 8,5 тыс. кв.м. запланировано 8 маршрутов. Также рабочие обустроят деревянные дорожки по периметру городка и возведут административный домик. Внутри будут помещения для персонала и оборудования. Установят декоративное деревянное ограждение высотой чуть больше 1 м.

Проверить свои силы желающие смогут уже в мае. Одно из условий - человек должен весить не более 90 кг. Маршрут для малышей до 5 лет смонтируют чуть позже. Пока его не откроют, ребята ростом выше 115 см смогут пройти готовые этапы под присмотром инструкторов.