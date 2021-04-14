С кладбищ Липецка вывезли 880 кубометров мусора

На липецких кладбищах наводят порядок к Пасхе Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке готовятся к Пасхе. На кладбищах вырубают дикорастущую поросль и убирают мусор. Работы проводят как в ручную, так и с помощью спецтехники - мусоровозов, погрузчиков, самосвалов и ломовозов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, с начала весны с 19 кладбищ вывезли 880 кубометров мусора и снесли 50 аварийных деревьев. Воинские захоронения очищают от пыли и прошлогодней листвы. Также рабочие начали красить баки и мусорные бункеры. До Пасхи на кладбища должны завезти 400 кубометров воды и 2 тыс. кубометров песка.

Кстати, липчане, которые сами не смогут привести в порядок могилы, могу воспользоваться помощью МБУ "Ритуальные услуги Липецка". Подробности по телефону 39-38-40.