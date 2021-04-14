Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 апреля 2021 15:00

В Липецке аптеке и пивбару грозит до 300000 рублей штрафа за нарушение антиковидных мер

В отношении юридического лица и индивидуального предпринимателя возбудили дела об административных правонарушениях
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
КомментироватьОставить комментарий

В Липецке сотрудники областного управления потребительского рынка проверили, как в торговых объектах соблюдают меры по защите от коронавируса. Нарушения выявили в аптеке на улице Стаханова и пивном магазине на 15 микрорайоне.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления, в помещениях не было разметки о социальной дистанции, как и экранов для снижения риска заражения от посетителей. В помещениях отсутствовали бактерицидные лампы.

В отношении юридического лица - аптеки, и индивидуального предпринимателя - хозяина пивбара возбудили дела об административных правонарушениях по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Нарушителям грозит до 300 тыс. рублей штрафа. Подобные проверки в областном центре продолжатся.

Коронавирус в Липецкой области