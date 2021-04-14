В домах Липецка установили 54 энергосберегающих лифта

В марте в 9 многоквартирных домах Липецка установили 54 лифта. Как пояснили в пресс-службе мэрии, эти подъемники были включены в план 2020 года. Тогда с организациями заключили контракты, а срок выполнения приходился на 1 квартал 2021 года. В начале апреля специалисты Ростехнадзора провели приемку лифтов и запустили их.

В среднем, на установку нового оборудования вместе с приемкой уходит 2 месяца. В домах, где несколько лифтов, ремонт делают поэтапно. В рамках программы проводится полная замена лифтов - кабины, оборудования, элементов автоматизации и диспетчеризации, ремонт машинных помещений.

По словам гендиректора регионального ФКР Елены Бабиковой, в липецких домах устанавливают современные энергосберегающие лифты. В основном, конструкции российского производства. Кнопки в подъемниках со шрифтом Брайля. На табло высвечивается дата и время. Диспетчер сообщает этаж, а во время движения играет классическая музыка.