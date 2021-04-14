В четверг в Липецке 40 улиц останутся без холодной воды

В Липецке отключат холодную воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 15 апреля, в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера электроснабжения не будет по улице Фурманова, 36,36а, а в частном секторе по той же улице.

С 9 утра до полудня свет погаснет в частном секторе по улицам Сливовая, Абрикосовая, Надежды, Барабанщикова, Славянская, Папанина, Ануфриева, Васильковая, Земляничная, Полунина, Виноградная, проезд Каштановый.

С 10 утра до 8 часов вечера без холодной воды останутся жители улиц Товарищеская, Адмирала Макарова, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 22, 24, 1а, 1г, 1в, 1м; проспект Мира 1, 1а, 9а, 11а, 13а, 13б, 15а; Дзержинского, 27, 29, 31, а также частного сектора по улицам Зои Космодемьянской, 2, 4; площадь Мира, 4.

С 9 утра до 8 часов вечера краны пересохнут по адресам: улицы Арсеньева, 38а; площадь Заводская, 1, 4, 9, 15, 13, 3а; Газина, 12а, 7, 9; Ушинского, 2а, 1а.

На этот же период времени воду отключат в частном секторе по улицам Бабушкина, Семенова-Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырская, Пирогова, Брестская, Былинная, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водная, Курчатова, Булавина, Арсеньева, переулок Чугунный, Свободный, Речной, Ермакова, Ракетный, Руднева, Рахманинова, Ростовский, Болотникова, Войнич, Тепличный, Полтавский, Коперника.