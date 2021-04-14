Пожарные вынесли 3 детей из горящей квартиры в Липецке

В Липецке загорелась квартира: 4 пострадавших Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В эту среду, 14 апреля, в Липецке произошел пожар. В доме №7 по улице Сергея Казьмина загорелась квартира на 10 этаже. В помещении находились люди.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, с огнем боролись 5 пожарно-спасательных расчетов. Пожарные вынесли из горящей квартиры 3 детей и передали сотрудникам скорой помощи. Также пострадал взрослый.

В настоящий момент пожар локализовали. Площадь возгорания - 50 кв.м. Причины пожара устанавливают специалисты. Информация о состоянии пострадавших уточняется. Спасатели просят липчан не пренебрегать правилами пожарной безопасности. В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно, как с мобильных, так и со стационарных телефонов.