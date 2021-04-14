В Липецке на улицу 50 лет НЛМК зашла техника

В Липецке приступили к ремонту на улице 50 лет НЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В эту среду, 14 апреля, на улицу 50 лет НЛМК зашла техника. Подрядчик начал демонтировать покрытие пешеходных зон и старый бортовой камень в районе ТЦ "Юбилейный".

Как рассказали в пресс-службе мэрии, пока перекрывать улицу не будут. Сначала обустроят объездные пути. В настоящее время схему согласовывают с ГИБДД. Как только ее утвердят, стартуют работы. Специалисты обустроят несколько участков дороги, к примеру, от Набережной к парковке ТРЦ "L`city", а также от этого торгового центра до ТЦ "Петровский пассаж". При необходимости смонтируют освещение, а дорогу усилят железобетонными плитами.

Работы по обустройству объездных путей должны завершить к маю. После этого перекроют проезд по улице 50 лет НЛМК, Пока это предполагаемые даты. Точные сроки сообщат позже.