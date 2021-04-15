В Липецке в пожаре погибла женщина и ее годовалая дочь

В минувшую среду, 14 апреля, в Липецке в микрорайоне "Звездный" произошел пожар. В многоквартирном доме по улице Сергея Казьмина вспыхнула квартира на 10 этаже. С огнем боролись 5 пожарно-спасательных отделений областного ГУ МЧС России. Площадь возгорания составила 50 кв.м.

Изначально было известно о 4 пострадавших, 3 из которых - дети. Позже сообщили - в пожаре погибли 37-летняя женщина и ее годовалая дочь. Еще двоих ее детей 3 и 4 лет госпитализировали с отправлением угарным газом. Медики оказывают им помощь.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, осматривают квартиру. Специалисты устанавливают причину возгорания.