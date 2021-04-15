В Липецке у администратора кафе нашли героин

В Липецке поймали 30-летнюю женщину, подозреваемую в хранении наркотиков. Она работает администратором в одном из кафе города. 13 апреля полицейские остановили ее у дома по улице Бунина и отвезли в отдел.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в ходе личного досмотра у нее нашли сверток с белым веществом. Липчанка пояснила, что купила наркотики через Интернет для себя. Согласно выводам эксперта, изъятое вещество - героин массой 3,8 г. Подозреваемая подписала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере". Максимальное наказание по данной статье - до 10 лет лишения свободы.