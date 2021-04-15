За день в Липецкой области в ДТП пострадали двое детей

ДТП с КамАЗом в Грязинском районе Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

За минувшие сутки, 14 апреля, на дорогах Липецкой области в ДТП пострадали двое детей. Первая авария случилась на трассе «Дон» в Становлянском районе, где столкнулись «Хендай» и грузовик «Скания», за рулем которого был 32-летний водитель. В ДТП пострадали пассажирки легковушки – 27-летняя женщина и 8-летняя девочка. Обе сейчас в больнице. Как сообщает ГИБДД региона, ребенок не был пристегнут ремнем безопасности. При столкновении не пристегнутый ребенок по инерции продолжает двигаться со скоростью автомобиля – удержать его на руках в этот момент невозможно. Поэтому удерживающие устройства крайне важны.

Еще одна 8-летняя девочка пострадала около 13.00 на улице Катукова. Там ГАЗ влетел в стоящий «Форд». В ДТП пострадали 29-летняя женщина за рулем иномарки и ребенок. В этом случае девочка находилась в удерживающем устройстве. Обеим оказали помощь и отправили домой.

Также стали известны подробности ДТП с КамАЗом и «Дэу-Нексия» в Грязинском районе. В той аварии пострадала 41-летняя женщина за рулем иномарки и две ее пассажирки. Все находятся в больнице. Предварительная причина ДТП – нарушение правил обгона.