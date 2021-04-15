В Липецке подросток вынес из магазина элитную колбасу на 4000 рублей

В Липецке раскрыли кражу из сетевого продуктового магазина. 9 апреля из торгового зала магазин на улице зеленой пропали 3 палки элитной колбасы. Общая стоимость украденного составила 3994 рубля.

После заявления в полицию, воришку вычислили сотрудники отдела оп делам несовершеннолетних и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, подозреваемым оказался несовершеннолетний житель Лебедянского района. Дело возбудили о 158 статье УК – кража. Парню грозит максимум до двух лет.

Еще один, 18-летний парень из Липецка, расплатился в магазине чужой банковской картой. Парень нашел карту, которую потеряла 35-летняя женщина 14 апреля. Молодой человек тут же воспользовался чужими деньгами, чтобы купить продукты. Всего отоварился на 1906 рублей.