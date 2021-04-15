В Липецкой области горит химзавод

Густой черный дым окутал химпредприятие в городе Данков Липецкой области. Столбы дыма видны со всех районов города, судя по кадрам, дым поднимается с территории предприятия «Силан».

На предприятии производят лаки, эмали, клей и полиметилсилоксановые жидкости. В связи с особенностями производства, местные жители крайне обеспокоены происходящим – люди опасаются, что в воздух могут подняться отравляющие вещества.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на территории завода горит растворитель, на месте работают несколько пожарных расчетов. В настоящее время пожар уже локализован, огонь больше не распространяется, опасности для населения нет. Информация о пострадавших и другие подробности уточняются.

По уточненной информации от МЧС региона, на территории законсервированного химзавода ОАО «СИЛАН» произошло возгорание емкости с растворителем. К счастью, пострадавших в пожаре нет.