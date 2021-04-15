В Липецкой области ограничили посещение лесов в целях пожарной безопасности

С этого дня, 15 апреля, в Липецкой области начало действовать ограничение на посещение лесов. Меры приняли в целях пожарной безопасности из-за установившейся сухой погоды и высокой вероятности пожаров.

Ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд транспорта будет действует до 5 мая. На этот период липчан просят воздержаться от поездок в лес. В областном управлении лесного хозяйства напомнили о штрафах в случае нарушения правил пожарной безопасности.

Для физических лиц штрафы от 4000 до 5000 рублей, для должностных – от 20 до 40 тыс рублей и для юридических – от 300 тысяч до полумиллиона. В случае обнаружения лесного пожара, нужно сразу звонить на телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.