В Липецке установили причину пожара, в котором погибли мать и две дочери

Руководитель регионального СКР взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о гибели детей и их матери при пожаре в Липецке. Напомним, в минувшую среду, 14 апреля, на 10 этаже дома по улице Сергея Казьмина вспыхнула квартира.

Погибла 37-летняя женщина и две ее дочери. О смерти годовалой малышки стало известно накануне. В этот четверг, 15 апреля, сообщили, что в реанимации скончалась 3-летняя девочка. Третий ребенок - 4-летний мальчик, находится в больнице в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Они установили очаг возгорания - там, где находилось телекоммуникационное оборудование.