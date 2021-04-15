В Липецке вынесли предупреждение пенсионерам, торгующим первоцветами

В Липецке провели рейд по местам, где торгуют первоцветами. Специалисты отдела охраны окружающей среды проверили улицы Шкатова, площади Мира, а также площадь у Октябрьского и Центрального рынков.

Все нарушители оказались пенсионерами. Они торговали пролеской сибирской и подснежниками. Липчанам вынесли предупреждение. А также распространили среди них листовки, чтобы предотвратить продажу краснокнижных цветов. В пресс-службе мэрии напоминают, что за это грозит административное наказание - штраф в 3 500 рублей.

Экологи призывают жителей Липецкой области отказаться от сбора и покупки весенних лесных цветов. Первоцветы - единственный источник питания для просыпающихся ранней весной пчел и шмелей. Если растений будет мало, то и численность насекомых уменьшится. А это негативно скажется на урожайности в регионе.