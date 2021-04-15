В пятницу 6 улиц Липецка останутся без света и холодной воды

В Липецке вновь отключат воду и свет Фото: Юлия КЛЮЕВА

В пятницу, 16 апреля, в некоторых районах Липецка планируют отключить электроэнергию и воду. С 9 утра до 4 часов вечера без света останутся жители улиц Октябрьская, 67; Горького, 2, 6. С 2 часов дня до 4 вечера свет погаснет в доме №5 по улице Исполкомовская, а также в частном секторе: улицы Поселковая, Ударников, Исполкомовская, Базарная.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Студеновская, 31, 33, 35, 37, 39б, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; Елецкая, 46; Интернациональная, 12а; Октябрьская, 30, 32, 49, 51, 51б, 49/3; Литаврина, 2, 8, 6а; Первомайская, 35а, 35, 3.

После окончания работ вода может стать мутной. Подвоз воды - по заявкам жителей. Более подробную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской АО "ЛГЭК" по телефонам 175 и 236-175.