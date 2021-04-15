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Общество15 апреля 2021 19:00

Сотрудница липецкой Росгвардии взяла золото и бронзу на чемпионате России по универсальному бою

Евгения Покачалова стала лучшей среди 300 участников
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Сотрудника Росгвардии Липецкой области стала чемпионкой России по универсальному бою. На чемпионате старший лейтенант полиции Евгения Покачалова завоевала золотую и бронзовую медали.

Соревнования прошли в городе Медынь Калужской области. За победу боролись 300 спортсменов из 37 регионов страны. Участником нужно было на скорость пройти полосу препятствий, состоящую из 10 этапов. Липчанка успешно прошла стрельбу из пневматического пистолета и метание ножей. Затем она встретилась на ринге с 4 соперницами. Евгения одержала победу в универсальном бое по версии "Light". В классической версии девушка выиграла бронзу, допустив одно поражение.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии, у Евгении Покачаловой уже около 30 побед в чемпионатах страны по различным видам полноконтактных единоборств. Также липчанка вошла в состав сборной России по универсальному бою.