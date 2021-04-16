Бесплатные садоводческие автобусы начнут ездить в Липецке в субботу

В Липецке запускают сезонные садоводческие маршруты автобусов. По данным городского департаменте транспорта, автобусы к дачным участкам начнут ездить с субботы, 17 апреля. Движение открывают по 13 маршрутам в черте города. Это автобусы № 14, 15, 16, 23, 41, 42, 43, 48, 60, 63, 64, 68 и 77.

В администрации города напомнили, что проезд по садоводческим маршрутам бесплатный для всех категорий граждан и всех возрастов. Нужно просто приложить транспортную карту к терминалу для учета пассажиров, но деньги с нее не спишутся.

Одновременно с этим меняется расписание других городских автобусов, тоже с 17 апреля. Так маршруты №13, 37 и 343 переходят не летнее расписание и схемы движения. Также с субботы изменится маршрут муниципального автобуса №28.

Подробное расписание всех автобусов в Липецке есть на официальных сайтах департамента транспорта. Также об остановках можно узнать в диспетчерской службе по телефону: 31-00-82.