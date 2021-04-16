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Общество16 апреля 2021 18:18

В Липецке расчистили Комсомольский пруд и заливают водой

Со дна водоема достали 1.5 кубометра мусора
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
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Комсомольский пруд готовят к запуску фонтанов

Комсомольский пруд готовят к запуску фонтанов

Фото: Лия МУРАДЬЯН

Водные объекты Липецка активно готовят к началу сезона фонтанов. Накануне сотрудники городского управления благоустройства расчистили Комсомольский пруд. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы расчистить дно потребовалось два дня.

– Почва на дне пруда подсохла теплая солнечной погоде на этой неделе, – рассказал начальник управления Алексей Романчукевич. – Наши сотрудники вручную собрали мусор и опавшие ветки деревьев.

Всего со дна водоема вытащили около полутора кубометров мусора. Сейчас пруд снова заполняют водой. За чистотой пруда будут следить и убирать мусор в течение всего сезона.