В Липецке расчистили Комсомольский пруд и заливают водой

Комсомольский пруд готовят к запуску фонтанов Фото: Лия МУРАДЬЯН

Водные объекты Липецка активно готовят к началу сезона фонтанов. Накануне сотрудники городского управления благоустройства расчистили Комсомольский пруд. Как сообщили в пресс-службе мэрии, чтобы расчистить дно потребовалось два дня.

– Почва на дне пруда подсохла теплая солнечной погоде на этой неделе, – рассказал начальник управления Алексей Романчукевич. – Наши сотрудники вручную собрали мусор и опавшие ветки деревьев.

Всего со дна водоема вытащили около полутора кубометров мусора. Сейчас пруд снова заполняют водой. За чистотой пруда будут следить и убирать мусор в течение всего сезона.