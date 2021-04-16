Под Липецком подруга сняла видео, как мужчина насилует пьяную школьницу

В Липецкой области расследуют дикий случай изнасилования школьницы. Совершенно безнравственная ситуация произошла в городе Усмань 10 февраля. По версии следствия, 31-летний мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу, воспользовавшись ее беспомощным состоянием. Под беспомощным имеется ввиду состояние сильного алкогольного опьянения, в котором пребывала школьница в момент изнасилования.

Более того, все происходило на глазах подруги девочки, которая снимала весь процесс на камеру телефона. Видеозапись теперь является вещественным доказательством в деле. Как сообщили в пресс-службе областного управления СКР, дело возбудили по части 3 статьи 131 УК – изнасилование несовершеннолетней. Фигуранта взяли под стражу, он уже во всем сознался. Негодяю грозит до 15 лет тюрьмы.